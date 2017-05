En las últimas horas, varias amenazas de muerte aparecieron pintadas en las calles e incluso en el nicho donde está sepultada Talía Recabarren, la joven zondina de 17 años que fue asesinada por su exnovio y cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de junio de 2016. ¿El destinatario? Mayra, hermana de Talía. Ayer, Anabela, madre de las jóvenes, dijo a Radio Sarmiento: “Estamos atemorizados. La policía no hace nada, esta es la tercera denuncia que hago. Ya me mataron a Talía. Yo no parí hijos para que me los anden matando”.