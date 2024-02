Se llama Víctor Alejandro Manzur y este viernes sumó una nueva condena a su historial. En esta ocasión no tuvo piedad y amenazó a su pequeña hija de 10 años porque la menor no quiso contestarle si su madre estaba saliendo con alguien o no.

El sujeto que ya había cumplido antes una condena por violento contra su ex pareja con quien mantuvo una relación de 9 años que terminó hace dos, volverá a prisión. El juez le dictó un año y cuatro meses de prisión efectiva, esta vez por el delito de amenazas.

El hecho en cuestión ocurrió el 1 de noviembre de 2023. Manzur, que tiene con su ex pareja dos hijos en común, llegó ese día a la vivienda donde vive su ex mujer y los dos pequeños. La menor de 10 años estaba jugando en la vereda con sus amiguitos cuando su padre llegó. El sujeto le consultó a la menor si su madre estaba en pareja con alguien. Como la niña se quedó en silencio, Manzur se molestó y le dijo: "Esta noche no van a dormir, les voy agarrar a tiros la casa", incluso le mostró una bala. La menor, le agarró tanto miedo que esa noche no pudo dormir pensando que su papá iría y les haría algo.

Este viernes en juicio abreviado, se condenó al imputado a la pena de seis meses de prisión efectiva por el delito de Amenazas, se revocó pena de 10 meses de prisión condicional y se dictó la pena única de 1 año y cuatro meses de prisión efectiva.