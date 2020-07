Un terrible hecho de violencia familiar se registró ayer por la tarde en una vivienda de La Bebida, en Rivadavia. Un hombre en estado de ebriedad se ofuscó y amenazó de muerte a su pareja con un cuchillo. La mujer, embarazada de 6 meses, fue salvada por su hija de 16 años que logró salir y llamar a la policía.

Según fuentes ligadas a la investigación, el hecho se produjo alrededor de las 19. Miguel Angel Echegaray, regresó ebrio a su casa del barrio Cuyo y le pidió a la joven de 16 años (hija de la víctima), que fuera a la casa de la vecina a pedirle el teléfono celular. La chica no quiso hacerlo y fue entonces cuando Echegaray comenzó a mostrar su violencia.

El hombre, tomó un cuchillo tipo tramontina y empezó a amenazar a su pareja, que además sostenía al bebé de 1 año y 3 meses en sus brazos. "Me decía que me iba a lastimar, que iba a tomar pastillas, que iba a volver e iba a incendiar la casa y que me iba a matar a mi y a los chicos”, relató más tarde la víctima.

Ante la situación, la joven de 16 años dijo que iba a comprar y al salir llamó al 911.

Al llegar al domicilio, los efectivos policiales presenciaron lo ocurrido y redujeron al hombre, quien trató de ocultar el cuchillo entre sus ropas, no logrando su cometido al ser detectado por los funcionarios.

Echegaray fue aprehendido finalmente y trasladado a la Comisaría. Mientras que, la víctima presentó la denuncia que permitió dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia.