Eran alrededor delas 19,30 del jueves cuando Juan de la Cruz Godoy (88) intentaba cruzar la avenida Benavídez hacia el Sur, frente a la Escuela de Cadetes de la Policía, en Rivadavia. Pretendía volver a la Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte de Perón (más conocido como Hogar de Ancianos) donde residía, pero por allí nunca más apareció pues justo cuando avanzaba por el asfalto, la conductora de un Chevrolet Corsa no alcanzó a verlo y nada pudo hacer para evitar atropellarlo cuando circulaba hacia el Este por esa transitada arteria, dijeron fuentes policiales.



Godoy, al parecer, volvía de hacer un trámite y luego del tremendo impacto pudo ser auxiliado y fue trasladado hasta un hospital, pero en el centro de salud no duró más de 15 minutos y perdió la vida, a causa de las graves lesiones que le había dejado el accidente de tránsito en su cabeza, dijeron fuentes policiales.



La conductora del vehículo no fue identificada en la Policía, sólo dijeron que tiene 35 años y que vive en Rivadavia.



La mujer había sido detenida bajo el cargo de homicidio culposo, es decir por haber causado la muerte del anciano sin tener esa intención. De todos modos un juez en lo Correccional ordenó producir varias pruebas (medir alcohol en sangre y también si hubo o no exceso de velocidad), para saber si corresponde o no agravar la figura del homicidio.