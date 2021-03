Después de haber sometido a amenazas, insultos y golpes a su expareja en reiteradas oportunidades, un hombre de Rawson fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional, exclusión del hogar, prohibición de acercamiento a distancia no menor de 300 mts, prohibición de contacto y asistencia a talleres.

La historia se remonta a septiembre de 2020, cuando la damnificada decidió irse junto a sus hijas de 7 y 13 años de su propia casa, para evitar seguir al lado de su entonces pareja, Pedro Torres, siguiera sometiéndola a maltratos físicos y verbales, habiendo realizado denuncias en Comisaría de la Mujer en el mes de septiembre de 2020 y en el mes de diciembre en el edificio de la U.F.I. CAVIG.

Sin embargo, allí quedó su padre, quien está muy enfermo, por lo que la mujer debe regresar al lugar cotidianamente para asistirlo.

En ese contexto, según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el pasado 20 de marzo, la víctima llegó a la vivienda en un horario en el que creía que no iba a estar su ex. A pesar de eso se topó con el hombre en la vivienda, quien estaba tomando alcohol.

Fue alrededor de las 23, momento en que la mujer iba a lavar unos platos y vasos sucios, cuando el agresor comenzó a insultarla porque le habían notificado una demanda de cuota alimentaria. Ella optó por mantenerse en silencio. Pero el atacante fue por más: “A mi nadie me saca un peso, no te voy a dar nada. Andá a la policía, cuando me metan preso te mato".

En ese momento, la agarró del cabello y la arrastró por el pasillo hasta la puerta de ingreso. Los intentos de la mujer por evitar la agresión fueron en vano, Torres le lanzó tres golpes de puño, uno en la cabeza, otro en la mejilla y el último en el pecho, tironeándola también de los brazos.

Los forcejeos continuaron hasta que, en un descuido del agresor, la víctima logró salir y se encerró en el baño, desde donde llamó al 911.

Luego de pasar 10 minutos encerrada se animó a salir e intentó escapar por el fondo. Pero Torres la vio y, en la vereda, la tomó nuevamente del pelo. La víctima pretendió subir a su moto, pero el hombre le advirtió: "Te voy a tirar de la moto si te vas".

Finalmente, la mujer logró escapar y se topó con un móvil policial, al que pidió auxilio. Mientras tanto, por su llamado al 911, personal de la Subcomisaría Ansilta estaba llegando a la vivienda y atrapando al agresor.

Tras el hecho, se acordó con la defensa mediante Juicio Abreviado la pena que recibió el hombre.