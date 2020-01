El lugar. El cadáver fue hallado por una vecina en una finca y de inmediato dio aviso a la Policía. Durante la noche lo habían estado buscando cerca de allí.

A eso de las 9 de ayer, una vecina encontró el cadáver de Arnaldo Rolando "Tito" Clavel (82), un jubilado con demencia senil y Alzheimer que estaba desaparecido desde el mediodía del último sábado, en Angaco. Según fuentes policiales, no sufrió una muerte violenta y, a la espera del resultado de la autopsia, suponen que murió deshidratado.



El cuerpo estaba en una finca ubicada sobre calle El Bosque, unos 700 metros al Este de Nacional. Estaba acostado debajo de unos yuyos, en posición fetal y tenía la misma ropa del día anterior.

Víctima. "Tito" Clavel estaba enfermo pero su familia dijo que "andaba bien".

"Era muy conocedor de esos campos porque ahí se ha criado, por eso teníamos fe de que lo íbamos a encontrar vivo. Pero parece que se ha desnortado, se ha mareado", dijo Gustavo Soto, yerno del anciano y uno de los últimos que lo vieron con vida. Fue cerca de las 12.30 del sábado, cuando junto a otros familiares trabajaban en una propiedad que tienen en la localidad de Las Tapias. "Siempre lo llevábamos para que no se quedara solo. Ahí nos cebaba mates, nos acompañaba. No lo dejábamos que saliera a caminar, pero fue a orinar a un parral y después no lo vimos más", explicó Soto.



La familia agradeció a todos los que se sumaron a la búsqueda. "Era como un adolescente, muy divertido, con espíritu alegre y muy familiero", lo despidió con dolor el yerno.