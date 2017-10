Delfina Aciar Mallea tiene 2 años y 9 meses.

La nena tiene 2 años y 9 meses, se llama Delfina Aciar Mallea, sus padres son jachalleros y es buscada desde el último sábado a las 21,30, cuando desapareció en el camping del gremio docente de General Roca, provincia de Río Negro, mientras jugaba con su hermanita de 4 años. La principal hipótesis es que cayó a un desagüe contiguo al predio del camping del gremio (Unter) y ahí es donde se concentra principalmente la búsqueda de decenas de policías, que rastrillan incluso con perros entrenados en el hallazgo de personas.



"Acá estamos a la espera de ver qué sucede, si hay avances o no, si hay noticias, con toda la angustia que merece", dijo ayer a Radio Sarmiento, Daniel Aciar, que es docente igual que su esposa y madre de sus hijas, Graciela Mallea.



La mujer había ido con las nenas hasta el camping de los docentes el último sábado, invitadas al festejo de un cumpleaños. Pero sobre las 21 los distendidos ánimos trocaron en desesperación, cuando la mayor de las nenas avisó a su mamá que Delfina se había perdido en la oscuridad.



La búsqueda inicial de quienes estaban en el camping, sin éxito, obligó a llamar a la Policía. Y desde entonces todo es drama porque la nena no puede ser localizada.



Según el propio padre de la nena, los perros entrenados que llevaron de Viedma, terminaron costeando el correntoso desagüe que es bastante ancho y profundo.



Por eso es que los pesquisas policiales no son optimistas.