Tras la polémica entrevista a Nahir Galarza, la joven condenada por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, Mariana Fabbiani habló con A. P., joven sanjuanina que fue violada por su padre y su hermano. Además, su madre quedó implicada en la causa por tener conocimiento de los abusos y no denunciarlo ante la Justicia.

La fiscalía pidió una pena de 22 años de prisión para el padre, 20 para el hermano y 12 para la madre, acusada de encubrimiento y corrupción de menores.

Condenan al padre, al hermano y a la madre por violar a su hija durante años. El testimonio de la víctima ahora en #DDM �� @eltreceoficial pic.twitter.com/xRD1Setj2K — El diario de Mariana (@ddm_oficial) 20 de marzo de 2019

"Ayer fue un día hermoso porque se hizo Justicia. Sentí muchas sensaciones hasta que exploté de la emoción. Ayer empezó mi vida”, manifestó la joven respecto a la condena que recibieron sus familiares.

Desde el living de El Diario de Mariana, contó en primera persona el horror al que fue sometida desde chica por su padre, y años más tarde por su hermano, del cual además quedó embarazada.

“A los 9 mi papá me daba besos y me despertaba tocándome. Me obligaba a que le haga sexo oral”, reveló en una entrevista con Mariana Fabbiani. “Era mi rutina”, agregó.

Luego, la joven de 18 años recordó que su propia madre supo de los abusos que sufrió pero que nunca le creyó: “Aprovechaba cuando me madre se estaba bañando. Yo le conté a mi mamá pero nunca me creyó”.

Mi papá abusó de mí desde los 9 años y a los 15 quede embarazada de mi hermano. El desgarrador testimonio de Ana Paula en #DDM �� @eltreceoficial pic.twitter.com/ryTWl3p6JR — El diario de Mariana (@ddm_oficial) 20 de marzo de 2019

A los 14 años, el calvario de la joven continuó con los abusos de parte de su hermano. Según relató, a los 12 años él comenzó a violarla, y tres años después quedó embarazada de él.

"Mi hermano no era que me tocaba. Él directamente me violaba. Yo perdí mi virginidad. Él hizo perder mi inocencia", contó en medio de un relato estremecedor.

En ese espiral de crueldad del que no podía salir, relató que la obligaron a tomar unas pastillas para que tuviera un aborto y después su mamá la llevó a colocarse un DIU para evitar que volviera a embarazarse.

El desgarrador testimonio de Ana Paula que conmueve y emociona a todos. Ahora en #DDM �� @eltreceoficial pic.twitter.com/Z1onV0IDLH — El diario de Mariana (@ddm_oficial) 20 de marzo de 2019