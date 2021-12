Horas de angustia vivió la familia de una joven que salió de rendir de un colegio de Capital, este martes a las 11, y no regresó a su casa, en Chimbas. Según su familia, la menor de 16 años se había comunicado con ellos para decirles que no había sacado la materia y desde ese momento no supieron más de ella.

Radicaron la denuncia en la Central de la Policía e iniciaron una búsqueda hasta en las redes sociales.

A través de Instagram, su hermano sostuvo que había aparecido y que "ella está bien", además de agradecer la colaboración y difusión del tema.