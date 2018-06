La familia de Fernando Encina (20) respiró y encontró la paz hace algunas horas tras una larga incertidumbre. Es que este muchacho neuquino inició en marzo pasado un viaje como mochilero donde, tras un largo periplo, había sido visto hace un mes por última vez en San Juan donde le perdieron el rastro.

La denuncia se radicó hace pocos días y recién tuvieron novedades este lunes en la siesta cuando la Policía de San Juan lo localizó en un refugio estatal donde se encuentra "sano y salvo" informó a DIARIO DE CUYO su familia.

Según les dijo, estaba "incomunicado" desde el momento que perdió su celular. Miriam Lienan había contado este lunes a DIARIO DE CUYO que "él se comunicaba seguido con nosotros a través de Facebook. Ahora me enteré que le robaron todo antes de salir de Bolivia y por eso vivió con un amigo en Jujuy. Él le pagó el pasaje hasta San Juan. Fernando se comunicó conmigo desde Barreal y después me dijo que estaba en el Parque de Mayo. Eso fue el 3 de mayo, desde ese momento no se nada más de él”.

Ahora se espera que sea trasladado a Junín de los Andes, de donde es oriundo.