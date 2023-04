En un descuido de la propietaria, un sujeto aprovechó para robarse una moto que tiene apenas tres meses. El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada pero trascendió hoy, debido a que la policía identificó al sujeto por las cámaras de la vivienda pero en el allanamiento no lo hallaron: sí secuestraron otra moto de dudosa procedencia.

#SanJuan Aprovechó un descuido y con una barreta se robó una moto pero quedó registrado por las cámaras pic.twitter.com/YqtGyGXx7W — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 21, 2023

Camila Rojas está desesperada. Dice que tiene una angustia que no la deja dormir por las noches teniendo en cuenta todo lo que le costó junto a su marido Franco para comprarse esa moto Corven 110cc color negro. El viernes 14, había ido a visitar a su hermana en ese departamento de calle Vicentinas y 11 de Septiembre, en el barrio Monseñor Orzali, en Rawson. La joven cuenta que su hermana vive en el primer piso, por eso ella bajaba cada diez minutos porque si bien la moto estaba trabada, no tenía candado. "Justo ese día había ido a verla a mi hermana para que me acompañara a comprar otro casco que me hacía falta y el candado pero en un descuido perdí todo el sacrificio que había hecho mi marido para poder comprarla hace tres meses. Tenemos una angustia increíble porque todavía nos quedan cuotas para cancelarla", expresó.

En el video se puede ver como el sujeto primero observa que no haya nadie observandolo cuando cometía el ilícito, después de asegurarse eso y con una barreta en la mano, se sienta en la moto, la destraba y se sube. Se baja y emprende la huida a pie con la moto a su lado.

Con esas imágenes, los vecinos pudieron identificar al sujeto y con la denuncia en la Comisaría 6ta, personal policial realizó el allanamiento en la vivienda de la madre del sujeto, el hombre no estaba pero sí hallaron otra moto que sería robada.

Camila pide que cualquier dato para dar con su moto Corven 110cc color negro y patente A177FWR, comunicarse a los números 2645325407 o 2645604714.