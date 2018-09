No solo siguieron de largo cuando se les pidió ayuda porque una persona yacía en el piso, acuchillada a 100 metros del Obelisco, sino que después mintieron. A la central del 911 le dijeron que se habían contactado con la víctima y que el episodio ya había sido resuelto, cuando ni siquiera habían detenido el patrullero para ver qué ocurría. Ahora el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad los pasó a disponibilidad y les iniciaron un sumario administrativo que podría derivar en la más grave de las sanciones: la cesantía.

La medida es parte de la auditoría que inició el Gobierno porteño por el episodio ocurrido en la noche del martes en Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, adonde este cronista se encontró con un hombre herido de arma blanca tendido sobre el asfalto y paró para asistirlo. Fueron cuatro los llamados al 911 hasta que, 38 minutos después del primer pedido de auxilio, llegó una ambulancia. En el medio, el patrullero cuyos ocupantes ahora fueron apartados pasó por el lugar sin detenerse.

La víctima fue identificada este jueves como Antonio Jesús Chaves (37), sanjuanino que trabaja en Buenos Aires.

El primer llamado al 911 fue a las 21.52. Alberto Crescenti, jefe del SAME, dijo este jueves que a su central recién le avisaron de esto a las 22.10. La ambulancia terminó llegando 22.30, después de 38 minutos del primero de los cuatro avisos. Durante todo ese tiempo, la Policía no se presentó en el lugar. ¿Falló el sistema? "No. Falló la actitud de los agentes", dijo Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad.

En realidad, el episodio fue más grave. A las 22.09, este cronista recibió un llamado desde una base policial en el que aseguraban que un móvil estaba en el lugar y que ubicaba el lugar exacto de la emergencia. Pero la verdad era que el patrullero no estaba ahí. "Ya los vimos", dijeron después. Un informe de geolocalización posterior que surgió de la auditoría reveló que cuando se hizo esa modulación radial los policías estaban en otro lado.

El momento más crítico fue cuando el patrullero pasó por al lado del testigo, que hizo varias señas con los brazos en alto, parado en medio del asfalto y con el hombre apuñalado tirado al lado. Los policías miraron, pero siguieron de largo. No iban a ninguna emergencia, ya que una cuadra más adelante frenaron en el semáforo de Carlos Pellegrini y Sarmiento. Nunca volvieron al lugar del hecho, aún cuando lo que se había denunciado era un robo.

"Ya tomé contacto con la víctima y está todo bien", fue lo que dijo uno de los dos policías a sus superiores, según indicaron a Clarín fuentes oficiales. Por esa mentira ambos fueron pasados a disponibilidad, en un sumario administrativo que está en trámite. En el Ministerio de Justicia y Seguridad los quieren afuera de la Fuerza.

"Con la tecnología se acabó esto. No se pueden rebatir los informes de geolocalización. Se acabaron los famosos dichos de zona liberada. Ahora vos podés saber perfectamente dónde pasó esto. Los dos agentes que actuaron mal están pasados a disponibilidad desde el miércoles, está el sumario y tendrán su sanción correspondiente", dijo D'Alessandro a Clarín. Fuentes oficiales agregaron que en la zona había dos policías de a pie, ubicados a 200 y 250 metros, pero no llegaron a advertir lo que ocurrió.

Por todo el tiempo en que tardó la ambulancia en llegar al lugar también se está investigando el comportamiento de los operadores del 911. Sobre todo el de la agente que recibió el primer llamado, a las 21.52. Es que pasaron 18 minutos hasta que el SAME fue avisado sobre la emergencia y recién a las 22.10 pudieron enviar la ambulancia, que según el parte oficial arribó a Pellegrini y Perón 22.29.

A las 22.03, este cronista se comunicó de nuevo con la central de emergencias y fue a partir de ese segundo aviso que se activaron los protocolos. Igualmente, desde ese momento se tardaron 7 minutos.

Ahora se está investigando si hubo negligencia de la operadora o si la falencia ocurrió por la propia dinámica del sistema. "Cuando ocurre una emergencia en un punto neurálgico, se esperan varios llamados para filtrarlos y pasar un parte completo de la situación", dijo una fuente del sistema de emergencias porteño.

En caso de descubrirse que también hubo una actitud displicente por parte de la operadora del 911, se tomarán medidas disciplinarias. Si fue el sistema, se revisará. "Todos los días recibimos 15 mil llamados al 911. Si el sistema fallara la Ciudad sería un caos", dijo D'Alessandro.

En cuanto a Chaves, que según pudo saber este diario es oriundo de la localidad sanjuanina de Villa Santa Rosa, el parte médico oficial del Hospital Ramos Mejía señaló que ingresó por "herida de arma blanca"y presentaba "lesiones no penetrantes en la cara lateral del abdomen y escoriaciones mínimas".

"Fue atendido y se le realizaron curaciones planas de las heridas. Luego se le dio el alta y el paciente se retiró por sus propios medios", se informó oficialmente.

Por los llamados al 911 en el que se avisó de un asalto, la Policía abrió una investigación de oficio, ya que la víctima no hizo la denuncia. Jesús le había dicho a este cronista que le robaron el celular y la mochila.

La familia de Jesús se comunicó en la noche de este jueves con Clarín para preguntar sobre su estado de salud. Su hermana dijo que perdió el contacto con el hombre. "Se ve que le robaron el celular", dijo. La versión coincide con la hipótesis del asalto.

La mujer agregó que Jesús alquila un departamento y, hasta donde sabían, trabajaba en el Mercado Central.

Fuente: Clarín