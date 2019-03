Un hombre que hace un año asesinó a puñaladas a su ex pareja durante la fiesta de 15 años de su hija, en la localidad salteña de Cobos, fue condenado este viernes a 14 años de prisión al cabo de un juicio oral, informaron fuentes judiciales.



Los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio de Salta condenaron a Miguel Ángel Ajalla (63) al hallarlo autor penal y materialmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en perjuicio de su ex pareja, Elisandra Condorí (44).



Los jueces Martín Pérez, Mónica Faber y Marcelo Rubio dispusieron que Ajalla sea trasladado a una unidad penal e informaron que en cinco días darán a conocer los fundamentos de la sentencia.



Ajalla fue condenado por el femicidio cometido la madrugada del 25 de marzo de 2018, en su casa de la localidad de Cobos, ubicada a 44 kilómetros de la ciudad de Salta, en momentos en que se festejaban los 15 años de una de las hijas que tuvo con Condorí.



La pareja llevaba alrededor de un mes y medio separada y la mujer se había mudado de la vivienda familiar porque había iniciado una relación amorosa con otro hombre.



Según los testigos del hecho, el imputado había estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde el mediodía y por la tarde mantuvo una discusión con su ex mujer, debido a que él había querido revisarle el celular, aunque la fiesta siguió su curso.



Alrededor de la 1.30, Condorí se dirigió a una de las habitaciones de la casa a buscar una campera y Ajalla la siguió.



Momentos después se escucharon gritos provenientes de ese lugar, por lo que los hijos de Condorí corrieron en su ayuda, pero la puerta estaba trabada por dentro.



Luego de forzarla, los jóvenes lograron ingresar y vieron a la víctima en el piso, ensangrentada, mientras que el imputado permanecía de pie a su lado, con un cuchillo en la mano.



La mujer falleció a causa de shock hipovolémico debido a una lesión vital en el ventrículo izquierdo.



En el mismo fallo, el tribunal dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.



Durante los alegatos, el fiscal del juicio, Pablo Paz, solicitó la pena de prisión perpetua y que el acusado sea sometido a tratamiento profesional por su adicción al alcohol.



El fiscal señaló que, según el informe de la autopsia, la mujer tenía 15 heridas cortantes y punzo cortantes en distintas partes del cuerpo y la lesión fatal fue a la altura del esternón, que le alcanzó el corazón.

En tanto, el fiscal explicó que las lesiones también revelan que la víctima se defendió en forma tenaz.



Por su parte, el defensor solicitó la absolución por el beneficio de la duda y pidió la inmediata libertad, al considerar que por su adicción al alcohol Ajalla actuó en estado de inimputabilidad.