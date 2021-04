Mañana el tatuador sanjuanino Patricio Pioli llegará finalmente a juicio oral y público luego de ser denunciado por su ex pareja por fotografías y videos íntimos de cuando estaban en una relación. El imputado se encuentra acusado de “Coacción y Lesiones Leves Calificadas” y el juicio tendrá lugar en la sala de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja.

Existe mucha expectativa por el comienzo del juicio, teniendo en cuenta que el imputado se encuentra bajo prisión domiciliaria, beneficio que se le otorgó antes del inicio de la cuarentena.

Desde la querella manifestaron preocupación por no poder constatar el cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria. “No tiene custodia policial, por ende no tenemos certeza que se apegue al cumplimiento de la prisión domiciliaria; sumado a que hizo publicaciones en sus redes sociales, donde sus seguidores le preguntaban cuándo iba a estar en San Juan y él respondió que en un mes iba a estar haciendo tatuajes allá. Eso genera para nosotros como parte querellante una incertidumbre para ver si se va a ir a San Juan o no”, sostuvo el abogado querellante, Sebastián Andrada, en diálogo con un medio riojano.

Cabe recordar que Pioli fue acusado de amenazar a su ex pareja, tras el fin de su relación en 2016. Con dos audiencias de juicio, fue alojado en el Servicio Penitenciario, pero luego de presentaciones de la defensa, le otorgaron la prisión domiciliaria. Este caso fue clave para la reforma del Código Penal y la inclusión de la “pornovenganza” como delito informático.