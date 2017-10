Traslado. Este es el auto que fue robado ayer en la madrugada de un barrio privado y que apareció abandonado en la mañana en otro lugar de Santa Lucía.

No les dejaron ni los chorizos ni la punta de espalda. Todo se llevaron esos tres delincuentes que entraron a un barrio privado en construcción y a punta de revólver aguaron el encuentro de seis amigos que compartían un asado. Los encañonaron, los tiraron al piso y los maniataron. Después le robaron las mochilas, los celulares, las billeteras y el auto de uno de ellos. Como no pudieron resistirse a la tentación del asado, de paso también se llevaron la carne y las bebidas que estaban en la mesa.



La juntada entre amigos acabó mal ayer, minutos después de las cero hora, dentro del barrio cerrado llamado Complejo San Carlos en Av. Libertador, al Oeste de calle San Juan, Santa Lucía. El predio es nuevo, apenas hay dos casas en construcción. Una de esas propiedades es de la familia de Matías Vitale (24), quien invitó a sus amigos Gonzalo Quiroga (22), Natan Alsino (23), Gonzalo Chavez (22), Lucas Ventimilio (24) y Juan Artelo (24) para compartir un asado en el lote, según la Policía.



Lo que no imaginaban es que en medio de la reunión aparecerían esos tres encapuchados, que entraron a pie por una finca lindera y los amenazaron con revólveres. A Vitale le dieron un golpe en la cabeza para intimidarlo, a la vez que ordenaron a todos a tirarse al suelo, indicaron las fuentes. Los ladrones no querían complicaciones, así que les ataron las manos a los jóvenes con sus mismas prendas de vestir.



Los delincuentes se apoderaron de algunas mochilas, los celulares y las billeteras del grupo de amigos. También se dieron el gusto de llevarse hasta el asado, las cervezas y el vino, contó un investigador. Además intentaron robar el remís marca Chevrolet en el que andaba uno de los jóvenes, pero no encontraron la llave. Igual hicieron daño y le sacaron el tarifador.



Sí tuvieron mejor suerte con el auto Volkswagen Gol de Vitale, en el cual cargaron el botín y huyeron con rumbo desconocido. Ese vehículo fue encontrado ayer alrededor de las 9 por los policías de la Seccional 5ta en calle Aconcagua y San Juan, en Santa Lucía. No le faltaba nada.