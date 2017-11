El lugar. El asalto supuestamente ocurrió en esta esquina del Lote Hogar Nº 9, en Chimbas. Personal de la empresa de vigilancia intentó negar el hecho.

Podrían haberse llevado herramientas y hasta un martillo neumático, pero no, eligieron robar dos bolsas de cemento y unos caños de Pvc. Aunque suene extraño, eso es lo que supuestamente sustrajeron ayer en la madrugada dos delincuentes encapuchados que sorprendieron a dos vigiladores privados y los encañonaron para después huir con tan insólito botín de una obra de la red cloacal en Chimbas.



Un empleado de la empresa de seguridad privada FV intentó negar el episodio, pero fuentes de la Policía confirmaron que existe una denuncia y el asalto se habría registrado a las 5 de la mañana en la intersección de Caseros y Rivadavia, en el interior del Lote Hogar Nº 9. En las calles de ese barrio abrieron zanjas y están instalando las cañerías de la red cloacal. La empresa que realiza la obra deja ahí máquinas, herramientas y materiales que, durante la noche, son custodiados por vigiladores privados que recorren la zona.

A las víctimas no las golpearon ni le quitaron ninguna pertenencia

Lo que no esperaban estos hombres de seguridad es que serían blanco de un asalto. Según fuentes del caso, los vigiladores de apellido Velázquez y Martínez fueron amenazados con un arma de fuego por dos sujetos encapuchados que les dijeron que no se movieran y no iban salir lastimados. No pudieron resistirse porque no llevan armas.



Lo curioso es que no les quitaron sus pertenencias ni se llevaron máquinas o herramientas, explicaron. Los ladrones tomaron dos bolsas de cemento, se las pusieron en los hombros y manotearon unos caños de Pvc para posteriormente escapar a pie. Para la Policía el hecho es por demás extraño, dado que habían otras cosas de valor para robar. De todas maneras iniciaron una investigación en la Seccional 17ma, que tiene jurisdicción en esa zona.