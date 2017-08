Desesperado. Eduardo Gómez estaba desesperado porque no encontraban el remís. El auto era alquilado.



Un remisero llevó a un pasajero hasta la zona de Concepción, en Capital, y terminó a pie y sin su auto. El cliente resultó ser un delincuente que lo llevó a un lugar oscuro y lo asaltó. Él escapó corriendo. Hasta anoche, la Policía seguía buscando ese vehículo.



Eduardo Gómez, la víctima, comenzó mal el día de ayer. Y es que era su primer día en la remisera Taxi Cuyo y encima el vehículo es alquilado. Según contó, salió a trabajar a la madrugada en ese Fiat Siena, patente IVN 325, para buscar pasaje a la salida de los boliches. A las 5.20, cuando transitaba por calle Mendoza, cerca de 25 de Mayo, Capital, un joven le hizo señas. Ese muchacho subió y pidió que lo llevara a Tucumán y Corrientes. ‘Se mostró amable. Íbamos charlando en el viaje’, dijo Gómez.



Después, el cliente solicitó ir por calle Mendoza en dirección al Bº Cabot. Gómez le dijo que lo llevaba, pero que no iba a entrar al barrio. El sujeto insistió. Fue así que lo llevó hasta un paredón del estadio de Arbol Verde. El desconocido ahí ordenó que se quedara quieto mientras extraía un arma. Gómez atinó a bajarse del auto y salió corriendo para buscar ayuda en el Cuartel de Bomberos. Cuando volvió con los policías, el remís Fiat Siena ya no estaba.



El auto es blanco y amarillo y tiene la inscripción Coop Venus (no le había cambiado el logo de la remisera anterior) y el número 877. Adentro tenía la billetera, la radio y el tarifador.







Le roban hasta un aire acondicionado



Delincuentes rompieron la puerta de una vivienda y robaron varios artefactos electrónicos y hasta un aire acondicionado nuevo que todavía estaba en su caja.



El ataque lo sufrió una familia de apellido Aballay, que vive en un domicilio de calle Magallanes, frente a la plaza de Villa San Damián, en Rawson. Las mismas víctimas relataron que se fueron a un cumpleaños, por lo que se ausentaron de la casa entre las 21.30 del sábado y las 4.30 de ayer. En ese interín, ladrones rompieron la puerta del frente de la vivienda y sustrajeron un televisor 40 pulgadas, una tablet, un equipo de sonido valuado en 23.000 pesos y un aire acondicionado de ventana recién comprado y que estaba en su caja. La denuncia fue radicada en la Seccional 25ta.