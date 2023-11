Dos delincuentes asaltaron a un DJ, lo golpearon y le robaron sus herramientas de trabajo. "Me quedé sin nada para poder seguir trabajando", lamentó Exequiel Nicolás Díaz (29), la víctima.

El ataque contra el trabajador fue durante la mañana del último domingo, alrededor de las 7, en Rawson. Díaz comentó que volvía de un evento al que había asistido a trabajar y que se encontraba en Doctor Ortega cerca de calle Rivadavia, en la Villa San Damián, cuando fue abordado por los ladrones.

Dijo que a ese lugar había ido a dejar parlantes y luces a un depósito y que esperaba el remís que había pedido por una aplicación cuando le aparecieron los dos sujetos. "Forcejeamos, me pegaron y me sustrajeron las pertenencias", indicó. Los delincuentes dispararon en dirección al Barrio La Estación, agregó Díaz.

Al DJ le robaron una computadora BGH Positivo, auriculares Numark, una consola Numark Mixtrack Pro 3, una mochila Lamborghini, un celular Samsung M12, un cargador, cables, $15.000 y hasta el saco de vestir color negro que llevaba. Todo eso tiene un valor aproximado de medio millón de pesos, estimó la víctima, pero -además del dinero- "para mí también todo tiene un valor sentimental enorme".

Sobre el robo, Díaz dijo que no pudo ver si los ladrones llevaban armas. "Creo que no fue al voleo, justo estaba yo ahí solo esperando el remís", señaló.

"Estoy muy triste, de los 14 años que trabajo en la noche, me la rebusco como puedo, trabajo en una metalúrgica y salgo todos los días a buscar el pan para mis dos pequeños hijos. Tengo esperanza de que me devuelvan mis cosas, me costó mucho tenerlas y para mí lo vale cada centavo que gasté en ellas... solo yo sé lo que me costaron", concluyó, muy angustiado.