Dos delincuentes que asaltaron a una joven que esperaba el colectivo en la calle la golpearon tanto que la mandaron al hospital.

El ataque fue en Caucete durante la noche del último sábado, alrededor de las 22. La víctima, de apellido Ochoa (22), relató a este diario que los ladrones la abordaron cuando esperaba el colectivo frente a su barrio, el Justo Castro IV, para ir a Diagonal Sarmiento.

La chica estaba parada a un costado de la Ruta 20 cuando los malvivientes, uno con un arma de fuego y el otro con una especia de cortapluma, se abalanzaron sobre ella.

"Me quisieron robar la campera y como no podían sacármela comenzaron a pegarme. Uno me golpeó en la boca con el arma mientras el otro me robaba", sostuvo.

La zona donde ocurrió el hecho. De noche es oscura.

En ese momento le sustrajeron el celular, un Moto E32 en cuya funda llevaba algo de dinero, una tarjeta SUBE y unos auriculares.

"Me tiraron al piso y comenzaron a patearme... lo último que hicieron fue meterme un rodillazo en las costillas del lado derecho", agregó.

La víctima, estudiante del profesorado de Educación Inicial, fue asistida por personal de una ambulancia y trasladada al hospital departamental. Terminó con moretones en varias partes de su cuerpo. Actualmente está con curaciones.

Sobre los ladrones, la joven dijo que "no los pude identificar porque estaban tapados enteros". Investiga el caso personal de la seccional 9na.

"Lo peor de todo esto, además de las heridas, es que me dejaron sin mis herramientas de estudio, la SUBE y el celular, que encima lo tengo que seguir pagando", concluyó, con impotencia.