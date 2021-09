Nota de TN

Un juez y su familia fueron víctimas de un violento robo este sábado por la madrugada, cuando cuatro delincuentes entraron a su casa en un country de Pilar y los amenazaron con armas. Además, los maniataron y escaparon. Los ladrones están prófugos son intensamente buscados por la policía.

Se trata de Alberto Calandrino, titular el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N°35 porteño. El robo ocurrió cerca de las 3 de la mañana en la propiedad en la que reside el juez junto a su mujer y su hija, ubicada en Pilará, un exclusivo barrio cerrado que apuesta al contacto con la naturaleza, ubicado en una zona de estancias en esa localidad del norte del conurbano.

Sólo se llevaron 500 dólares y 1500 pesos. No robaron ningún elemento que pueda ser rastreado. Los investigadores creen que los ladrones vulneraron un perímetro para ingresar al country.

TN.com.ar tuvo acceso a distintas imágenes de las cámaras de seguridad que muestran cómo los ladrones ingresaban al domicilio y luego escaparon. Otro video muestra cómo quedó la casa de Calandrino tras el robo.

Los delincuentes actuaron rápido. Su plan era atacar también otras propiedades de Pilará. “No hagas la denuncia hasta dentro de dos horas porque tenemos que seguir robando”, amenazaron los delincuentes a la familia antes de irse.

“Estaban totalmente vestidos de negro. Solo se les veían los ojos. Entraron, trajeron a nuestra hija a nuestro cuarto, nos maniataron y nos empezaron a pedir plata de manera muy violenta. Estuvieron como una hora”, contó Calandrino. “Aparentemente entraron por el sector donde están las canchas de polo. Nuestra casa está a un kilómetro de la entrada al barrio. Nos dijeron ‘no somos ladrones ni asesinos: queremos la plata’. Dieron vuelta la casa. La revolvieron toda”, detalló.

En diálogo con TN, el hombre asaltado cuestionó la seguridad del barrio. “Es muy deficiente. Es la segunda vez que entran en tres meses”, señaló. Y contó que los ladrones se dieron cuenta que era juez al ver un expediente encima de un escritorio.

“Forzaron un ventana que hay en la parte trasera de la casa y se metieron. Cuando les dije que era juez laboral, me empezaron a decir ‘vos debés tener arreglos con los sindicatos’. Me pedían plata, buscaban una caja fuerte. Me dijeron que iban a volver cuando quisieran. Actuaron con absoluta impunidad”, relató Calandrino.

El magistrado le mandó un mensaje a antropóloga Sabina Frederic. “Me gustaría que esto llegara a la ministra de Seguridad. Quisiera invitarla a tomar un café y contarle esta experiencia, que ella dice que es muy emocionante. No es la persona adecuada para manejar la seguridad del país”.

Hace dos meses había sido noticia un robo a un country en Canning. Delincuentes ingresaron a una casa, robaron y balearon en una pierna a un vecino.

Ocurrió el 6 de julio en el exclusivo complejo Saint Thomas, donde vive Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. El hombre estaba en compañía de su pareja y su hija de 20 años cuando fue sorprendido por los ladones que entraron a su casa. En el forcejeo, fue herido y debió ser trasladado al hospital de Ezeiza.