Una juntada de amigos en una casa de Santa Lucía tuvo de un momento a otro un drástico giro. Fue de diversión a drama y pesadilla, porque fueron asaltados por una banda armada de al menos 5 delincuentes que los golpearon con cadenas para robarles lo que tenían a mano: dos celulares y unos 7.000 pesos. El ataque pudo ser peor, pues uno de los asaltantes efectuó un disparo y una de las chicas recibió un perdigonazo en el abdomen, pero para su suerte no fue herida de gravedad.

Todo ocurrió durante la madrugada de ayer, a eso de las 4.15, en una vivienda del Loteo Albarracín, sobre la calle Juan José Paso, en Alto de Sierra, propiedad de la familia Lucero. A esa hora, ocho amigos (cuatro mujeres y cuatro varones, todos mayores de edad) que se encontraban en el fondo se divertían conversando, escuchando música y tomando algo cuando de golpe comenzó el drama.

"Se cruzaron por la casa de la vecina, saltaron unas chapas y se nos vinieron en fila, uno detrás del otro. Primero tiraron la mesa donde teníamos los vasos y las bebidas, y empezaron a decir que querían los celulares", relató Emilce Riveros (22), parte del grupo asaltado. La joven describió que alcanzó a ver a al menos cinco sujetos, que tenían tapabocas y capuchas, que uno portaba un arma larga y otros, cadenas.

"Yo junto a una amiga alcanzamos a correr a escondernos detrás de la pelopincho. A los chicos los arrinconaron contra la pared y les daban cadenazos, uno de ellos terminó muy herido, le sangraba la cabeza y se lo llevaron para hacerle puntos", afirmó.

Pudo ser peor. Lucía Lucero acabó lastimada por un perdigón. “He tenido suerte”, dijo la mujer.

Los delincuentes se hicieron con dos celulares y a uno de los jóvenes le sustrajeron una billetera con unos $7.000.

El momento más dramático fue instantes antes de que la banda escapara, pues al escuchar los gritos algunos de los integrantes de la familia dueña de la casa salieron a ver qué pasaba y en ese momento se escuchó una detonación.

"Mi tía estaba durmiendo pero se levantó por los ruidos. Cuando salió, gritó "llamá a la Policía", después de eso se escuchó el disparo y los tipos se fueron. Yo pensé que nos iban a matar", dijo Riveros.

Lucía Lucero (45) fue quien resultó herida de un perdigón, en la parte derecha del abdomen. "Escuché el estruendo y de inmediato sentí el dolor en la panza, me ardía, me quemaba", aseguró. Personal médico la asistió en el lugar y constató que la herida no era de gravedad.