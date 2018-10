Vicente Labonia, médico personal de Marcelo Tinelli, fue atacado y asaltado durante la madrugada de este viernes por tres ladrones cuando llegaba a su casa en Parque Chacabuco. El doctor recibió un fuerte golpe en uno de sus ojos y se encuentra internado en la clínica Los Arcos, en Palermo.

"Llegaba a mi casa a la una menos veinte de la mañana, luego del programa de Marcelo (Tinelli). Cuando giro en la esquina y freno para meter el auto en el garaje, veo que un auto se para atrás y ya me imaginé que algo pasaba... Se bajó uno con una pistola, me sacó del auto y ahí traté de defenderme. Vino otro y me pegó una patada en la cara, me fisuró la órbita izquierda", contó esta mañana Labonia al canal de noticias TN.

El auto de Labonia, un Audi TT de color blanco, fue localizado por la empresa de rastreo satelital Lo-Jack en la calle Coronel Méndez al 1300, en la localidad bonaerense de Villa Madero. Los hijos Labonia fueron notificados de ese hallazgo y se encargaron de recuperarlo en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 7B.

Mi enorme cariño y solidaridad con nuestro médico de @LafliaOk , Vicente Labonia, violentamente asaltado y golpeado anoche. Sufrió una fisura en la órbita del ojo. Maldita inseguridad. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 19 de octubre de 2018

"La Policía llegó a los tres minutos, le agradezco. Me llevaron al Piñero, ahí trabajo yo, y me hicieron las primeras curaciones. Luego, por mi cobertura médica, me trasladaron a Los Arcos, donde estoy internado, esperando a algunos colegas para ver cómo sigo con lo del ojo. Por suerte no se metieron en casa. Creo que fue al voleo, aprovecharon que la reja de la cochera tarda unos segundos en abrirse y ahí me atacaron", agregó Labonia, de 61 años.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°58, a cargo de Dra. Veidoski.