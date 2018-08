Una mujer de Zonda relató que el viernes durante la madrugada, recibió varios golpes por parte de su pareja y, temiendo por su vida, decidió tirarse por la ventana de su casa de barrio para pedir auxilio. Como consecuencia de la acción, terminó con una de sus piernas fracturadas y deberá ser operada. El caso fue denunciado en la Policía y ella decidió relatar el terrible hecho en las redes.

La víctima, de apellido Sánchez, escribió en su cuenta de Facebook que “si no me tiraba por la ventana para pedir auxilio el Sr. Morales me mataba a golpes. Llegó borracho y enfurecido sacándome de la cama, amenazándome, diciéndome ‘Yo a vos te mato’”.

Y agregó que “una vez que yo estaba en el suelo tirada y con la pierna quebrada salió por la puerta principal agarrándome y llevándome arrastrada hasta la puerta y me decía ‘Callate loca’. Yo nunca deje de gritar pidiendo auxilio: ‘Ayudenmé, me mata’”. En ese momento que me dejó tirada comenzaron a llover las piedras y un grupo de chicos gritaban dejala hijo de puta. Él salió a la calle a querer correrlos y yo les gritaba no se vallan no me dejen sola, pensando que él los asustaría y me iban a dejar sola. Mi vida ahí hubiera terminado”.

Sin embargo, eso no sucedió, los jóvenes se quedaron con ella y el hombre escapó. Tras la llegada de la ambulancia, la mujer fue trasladada al Hospital Rawson.

Fuentes policiales, por su parte, indicaron que la denuncia está radicada aunque no informaron si el hombre fue detenido por el caso.