La joven que fue violada el lunes de la semana pasada en la zona de Plaza Serrano del barrio de Palermo aseguró ante la Justicia que está en condiciones de reconocer a quienes abusaron sexualmente de ella, dijo que aún siente terror y angustia por lo que le sucedió y sostuvo que, como consecuencia del ataque, padeció secuelas físicas, informaron este lunes fuentes judiciales.



Su abogado Hugo Figueroa aseguró, en tanto, que los seis imputados son “partícipes necesarios” del delito de "abuso sexual agravado", por el que están detenidos, afirmó que actuaron con “organización” y cumpliendo cada uno “un rol”, y que se cree que a la chica le dieron alguna sustancia para “vulnerar su voluntad”.



La joven de 20 años declaró la semana pasada durante más de una hora ante el juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, y dijo que conoció a cinco de los seis detenidos (al restante lo vio en la calle, luego) el lunes 28 de febrero en el “Ro Tecno Bar" de la calle Thames al 1600, al que llegó pasadas las 5 de la mañana junto a un amigo a bordo de un Uber que habían tomado en el partido de San Fernando.



Después del hecho, la víctima comenzó a sentir dolores en las muñecas, tobillos y en la cabeza, que supone que fue producto de algún golpe, y que desde entonces padece trastornos de pánico y que vive aterrorizada y angustiada.



Fuentes judiciales aseguraron que la chica, quien estuvo acompañada por expertos de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público, pudo hacer una descripción fisonómica de cada uno de ellos y hasta aseguró poder identificarlos si era necesario.



Cómo sucedieron los hechos



Tras permanecer en el lugar, según pudo recordar, la joven se retiró cerca de las 8 de la mañana y se dirigió junto a los jóvenes que acababa de reconocer a la Plaza Soler, donde tomó alguna bebida en lata que le suministraron y que, desde entonces, no recuerda más nada. Según la investigación, en base a la reconstrucción elaborada a través de cámaras de seguridad, cerca del mediodía la víctima y sus agresores estuvieron en la Plaza Serrano, luego en un kiosco y finalmente en el auto frente a una panaderia en la calle Serrano.



En tanto, el abogado Figueroa destacó que “hay muchas cuestiones que explican cómo cada uno de los agresores cumplió un rol en esta cuestión”, y agregó: “Se puede hablar de organización. Hubo un sistema donde cada uno jugó su rol. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiesen intervenido los dos panaderos” que la rescataron cuando estaba siendo abusada dentro de un Volskwagen Gol. Incluso, comentó que dos de los acusados “intentaron llevársela después de que llegó la policía”.



En declaraciones al canal de noticias C5N, Figueroa afirmó que la chica “está muy shockeada por la situación, no tiene un recuerdo muy claro”, y explicó que tienen “la teoría de que algo le han dado para vulnerar su voluntad”, que “algún tipo de sustancia se utilizó”.



El abogado insistió en que la víctima “se acuerda muy poco” de lo sucedido y contó que cuando fue asistida por la panadera que la rescató del auto “estaba en un estado de alteración absoluta” y llegó a atacar a la comerciante aunque " después comprende que era la ayuda y la abraza y se pone a llorar”, En el mismo sentido, indicó que el primer recuerdo de la joven “es ya en el hospital hablando y peleando con la policía”.



Por otra parte, el abogado Jorge Alfonso, defensor de Tomás Fabián Domínguez, uno de los seis detenidos, aseguró que presentó un planteo de excarcelación, que ahora deberá ser resuelto por el juez Fernández. Además de Domínguez (21), los otros cinco detenidos por la violación son Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (24) e Ignacio Retondo (22).



El hecho ocurrió el feriado del pasado lunes 28 de febrero por la tarde, a plena luz del día, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.



Mientras cuatro de los imputados –Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estaban dentro del auto con la víctima, los otros dos –Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, en una maniobra que se cree era de distracción y para actuar de “campana”.