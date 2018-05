El cónsul argentino en Chile, Rodolfo Norton, aseguró que la mujer que denunció que un grupo de hombres la violó a la salida de un partido de fútbol en ese país no es de nacionalidad argentina, sino que es de origen chileno.

A diferencia de lo que había informado la policía de Chile y los medios del país vecino en un primer momento, el cónsul Norton aseguró que la fiscalía que tiene a su cargo la investigación le confirmó que la mujer es chilena y no argentina.

"Desde que nos enteramos del caso por la prensa estamos siguiéndolo atentamente en contacto con las instituciones chilenas que intervienen, básicamente Carabineros y Fiscalía Nacional", aseguró Norton en diálogo con el canal TN.

El dilplomático además contó que "recientemente nos han comunicado desde la Fiscalía que la víctima es chilena. Seguimos en contacto con ellos. Por lo que nos informaron, la persona todavía no está en condiciones de hacer declaraciones".

"Esa sería la novedad sobre el caso, que sigue siendo lamentable pero no implicaría entonces que no es una ciudadana de nuestro país. No podría confirmarle con precisión de dónde salió la confusión. No tenemos información concreta. Estoy un poco perplejo como todos. Igualmente estamos interesados en conocer cómo se originó la confusión", concluyó.

La mujer, de 28 años, fue hospitalizada con diagnóstico reservado en la capital transandina tras haber sido asaltada, violada y herida por una patota, a la que los medios de prensa bautizaron como "La manada chilena".