Walter Guerra trataba de contener la bronca, pero la furia le brotaba por los poros y terminó estallando. "¿Cómo se pueden haber ensañado así? Es seguramente por lo drogados que son, porque eso son, unos drogados de primera, unos malparidos (sic)", dijo a este diario, mientras miraba desde lo lejos el descampado donde horas antes la Policía había encontrado el cadáver de su hermano, Alejandro Rafael Guerra (31), en 9 de Julio.

El hombre se descargó contra los dos detenidos que tiene el crimen, Tobías Zárate (19) y el menor A.M (17), que es hijo de su exmujer, por lo que el caso tiene tintes de drama familiar. "Alejandro lo quería como un sobrino de sangre, siempre lo ayudaba, le daba cigarros, plata, de todo. Yo (a A.M) lo he criado desde bebé, pero hace más de 10 años que me separé. La madre sabía que es un drogadicto, siempre le dijeron que lo internara y nunca lo hizo, es más, lo apañaba", afirmó, indignado.

Alejandro Rafael Guerra padecía retraso madurativo, recibía tratamiento psiquiátrico y cobraba una pensión. Su cuerpo fue hallado a eso de las 16 de ayer en un descampado pegado al Barrio Taranto, en 9 de Julio, con heridas cortantes en el cuello. La última vez que lo vieron fue en la noche del último miércoles, cuando la víctima asistió al cumpleaños de un hermanastro de A.M. La versión policial indica que en ese lugar se juntó con los presuntos asesinos y que una vez que acabó el festejo se dirigieron a una casa del Barrio Taranto para seguir tomando.

¿Qué pasó esa noche? La hipótesis señala que los detenidos intentaron robarle el celular a Guerra, que el hombre se resistió y que lo terminaron matando con un arma blanca. La víctima se trasladaba en una moto Appia 150cc y en la Fuerza creen que ese fue el otro motivo para atacarlo, pues el rodado hasta anoche no fue hallado y creen que fue vendido por los sujetos, al igual que el aparato. "No es por defenderlo, pero mi hermano nunca ha tenido problemas con nadie. No sé qué los llevó a hacer semejante cosa", se preguntó Walter.

Los investigadores suponen que el crimen ocurrió en el interior de la vivienda y que luego los sospechosos tiraron el cadáver en el descampado, a unos 200 metros de distancia. Luego creen-, limpiaron la escena del crimen y descartaron el arma homicida en el fondo de la vivienda, donde luego fue encontrada por los pesquisas.

"Lo han agarrado, lo han metido para adentro, lo han ahorcado con una sábana, lo han apuñalado, lo han sacado por atrás de la casa y lo han tirado en el descampado. Y como si fuera poco después quisieron matar a mi papá", reveló el hermano de la víctima. Según su relato, en la madrugada del jueves, a eso de las 3 y supuestamente luego de haber cometido el crimen, los sospechosos se presentaron en la casa donde el fallecido vivía con su padre, en una finca en inmediaciones de Zapata y 5, "con intenciones de matarlo, andaban armados con un destornillador, pero mi papá salió con un palo y los corrió". Tobías Zárate y A.M se entregaron ayer con un abogado en la seccional 31ra.