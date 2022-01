Un oficial retirado de la Policía Federal (PFA) fue asesinado de un balazo por uno de los tres delincuentes que le robaron la camioneta y su arma cuando llegaba a la puerta de su domicilio, ubicado en la localidad bonaerense de González Catán, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió ayer a la noche en la calle Del Tejar al 3500, de esa localidad del partido de La Matanza, cuando Félix Emanuel Costa (64), un efectivo retirado de la PFA de la División Bomberos, fue interceptado por tres hombres cuando llegaba en su vehículo a su casa junto a su esposa.



Allí, los delincuentes intentaron robarle a Costa su camioneta Ford Ranger blanca, por lo que el expolicía intentó resistirse al asalto con un arma 9 milimetros.



Los asaltantes, al ver que Costa intentaba tomar su pistola, le dieron un balazo con un arma calibre 380, según indicaron las fuentes.



Ante esta situación, vecinos subieron al hombre herido de 64 años a un Fiat Mobi, un vehículo particular que sirvió para trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Simplemente Evita, donde falleció como consecuencia de sus heridas.



Voceros judiciales precisaron a Télam que el disparo que recibió Costa ingresó por el tórax y salió por el omóplato, aunque restan confirmarse los resultados de la autopsia.



En tanto, testigos del hecho aseguraron que los delincuentes huyeron por la calle Vírgenes, en dirección al Barrio Villa Unión, en el partido de La Matanza. Finalmente, oficiales de la comisaría 1era. de González Catán encontraron la camioneta robada en Villa Dorrego, y hasta este mediodía continuaban buscando intensamente a los tres delincuentes.



Por otro lado, la esposa de la víctima relató el hecho ante los medios en la puerta de su vivienda y contó que antes del asalto habían ido “a comprar unos remedios” para su esposo.



“Cuando llegamos, Félix estaciona y abre la puerta del frente de la casa. Ahí aparecen tres personas armadas y le revisan todo a él. Entonces empezó a pelear y abrió la camioneta porque yo la había trabado. Él volvió a abrirla para intentar sacar su arma. Cuando ven que intenta sacar el arma, uno dice ‘matalo’, y ahí le dispararon”, declaró en diálogo con el canal Crónica TV Antonela, quien presenció toda la secuencia del asesinato de su esposo.



La mujer, de 63 años, expresó que quiere que encuentren a los atacantes y “que se queden toda la vida en la cárcel”. “Una persona que mata, tiene que estar en la cárcel. El comisario de la segunda de Catán me prometió que va a ser todo lo posible para encontrarlos. Estoy muy triste. Habíamos dejado de trabajar los dos para hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Queríamos viajar. Teníamos pasajes, proyectos, todo”, manifestó la viuda del expolicía quebrada en llanto.



La causa se encuentra a cargo del fiscal Federico Medone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien caratuló el expediente como “homicidio” y continúa recopilando elementos de interés para la causa con el fin de hallar a los autores materiales del hecho.

Fuente: Télam