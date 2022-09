Una pareja fue asesinada a puñaladas en una finca ubicada en la localidad mendocina de Las Heras y como sospechoso del doble crimen fue detenido su nieto, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió anoche en una vivienda situada en Santa Rosa y Colón, de Las Heras, a unos siete kilómetros de la capital provincial, donde residían Martín Farías (76) y Justa Del Valle Luna (66).



Ambos fueron encontrados asesinados a puñaladas y que por el hecho quedó detenido el nieto, identificado por los voceros como Ángelo Martín González (22).



“Está detenido el nieto del matrimonio fallecido, ya que hubo indicios para esta aprehensión de este sujeto de 22 años”, confirmó esta mañana a la prensa la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.



Las fuentes adelantaron que se espera que en las próximas horas el joven sea imputado por el delito de doble homicidio agravado por el vínculo.



De las pericias preliminares surgió que cerca de las 22 un vecino de la pareja trató de contactarla y, al no recibir respuesta, ingreso a la vivienda y encontró a Farías tendido en el suelo en un charco de sangre, por lo que dio aviso a la línea de emergencia 911.



Un móvil policial llegó hasta la vivienda y los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales y, en otro sector de la finca, cerca del baño, hallaron el cuerpo de la mujer, por lo que dieron aviso al Cuerpo Médico Forense y a la fiscalía de Homicidios.



Los pesquisas inspeccionaron el lugar y dieron cuenta que la pareja tenía heridas de arma blanca.



Los investigadores realizaron entrevistas a los vecinos con el objetivo de reunir más elementos para dar con el o los atacantes de la pareja, además de verificar la presencia de cámaras de seguridad en la zona, indicaron las fuentes.



De esas tareas surgió el dato de que la última persona que estuvo con la pareja fue el nieto, con quien las víctimas mantenían una relación conflictiva, ya que es aparentemente adicto a las drogas e, incluso, en una oportunidad llegó a golpearlas, lo que fue confirmado por familiares.



Por tal motivo, la policía realizó un operativo en barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz, y apresó a González cuando llegaba a su domicilio. Entre sus pertenencias se encontró un arma blanca y algunas prendas que tenían manchas presuntamente de sangre, añadieron las fuentes.



Tanto González como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, dijeron los voceros, quienes confirmaron que el joven cuenta con antecedentes penales por robo y portación ilegal de arma de fuego del año 2020, aunque al no tener antecedentes quedó en libertad.

Fuente: Télam