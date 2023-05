Un hombre de 65 años, identificado como Alberto Cobos fue asesinado este sábado a las 21.30 en el barrio Lomitas de Oro, de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Según trascendió la víctima fue alcanzada por dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la espalda ejecutados por dos sujetos encapuchados que lo persiguieron para robarle su moto Honda Wave 110 blanca.

El primer impacto lo recibió en la calle Río de La Plata, tras ello fue perseguido y alcanzado por otro hasta que finalmente cayó desvanecido y los delincuentes lograron su cometido: el robo del vehículo.

Cobos era primo del cantante de cuarteto Jorge "Toro" Quevedo quien en redes sociales expresó una sentida despedida, junto a un pedido de justicia.

"Hoy te tengo que decir adiós, querido primo Beto Cobos, de la peor manera... estoy sin aire porque recién me entero. Fuiste víctima de esta inseguridad que no tiene límites ni leyes”, expresó el músico y agregó: “Sin saber todavía te traje a mi mesa de domingo (Dios da señales) contándole a mis hijos nuestras aventuras en la adolescencia en nuestro Río Cuarto. Les saqué miles de risas que ahora son lágrimas porque me parece irreal la noticia”.

“Más que familia fuimos amigos pero de esos de buena madera, de la amistad de antes, de los pocos, reales y muy buenos. Gracias por todo lo que compartimos desde que empezamos a caminar, pavada de camino que hicimos, ¿no? Yo en mis rutas, vos en las tuyas, pero unidos en cualquier momento de la vida. Hasta que nos volvamos a ver...Justicia por Beto Cobos”, escribió.

Fuente: Cadena 3