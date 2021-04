Danezja Kilpatrick, supuesta autora de los hechos, ha sido acusada según la fiscalía de Queens, en Nueva York, de haber matado el pasado jueves a sus dos bebés, que fueron encontrados muertos en el apartamento de ella, tras haber permanecido con los cuerpos durante cuatro días.

Kilpatrick puso desinfectante en las mamaderas y luego echó agua hirviendo sobre los niños dentro de la bañera.

Según las autoridades uno de los hijos dejó de moverse en ese momento y la madre envolvió su cuerpo y lo introdujo en una bolsa de plástico negra para posteriormente meterlo debajo del fregadero de la cocina.

El otro de los hijos, que había sobrevivido al agua hirviendo, fue encontrado por la policía boca abajo con un cuchillo en la cabeza, según el acta judicial.

La madre reconoció a la policía tras ser detenida que "los bebés no me dejaban dormir". "Me rendí y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, por eso los envenené", dijo Kilpatrick.

La hermana de la acusada acudió a la casa para visitar a su hermana y reconoce que cuando entró supo que "algo no iba bien". "Algo me daba malas vibraciones... No había ropa de bebé, ni biberones", declaró.