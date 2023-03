Carlos Martín Camargo Luján, condenado por el crimen de Guillermo Romero en febrero de 2011, utilizó sus salidas transitorias del Penal de Chimbas para cometer otro delito y por eso será juzgado por una nueva causa: lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género, y amenazas.

Según informaron en la Justicia, el pasado lunes por la mañana el sujeto salió del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple una condena (se desconoce el ilícito), llegó a su casa de Rawson y no pasaron demasiados minutos hasta que se pudo por demás agresivo.

Camargo agredió verbalmente a su pareja y, por la tarde y compañía de la hija de ambos de 5 años de edad, comenzó a discutir con la mujer por motivos de celos. Luego, la amenazó y le dijo: “Vos me vas a pagar lo que me has hecho pasar estando preso, todos los engaños que me has hecho, ya no vas a tener esa cara bonita", y la golpeó con la mano abierta en el rostro, provocándole lesiones en el labio inferior y una fuerte caída al suelo.

En 2018, a Camargo le dieron 12 años de cárcel por el crimen de Guillermo Romero

Posteriormente, los integrantes de la familia se trasladaron al Parque de Mayo, donde Camargo continuó con las agresiones verbales, insultándola y gritándole “Te voy a dejar en silla de ruedas", mientras que a su hija le dijo que "dentro de muy poco vas a traer al Parque a tu madre en silla de ruedas”.

Mientras caminaban por calle 25 de Mayo, la mujer no aguantó más y, como su hija no paraba de llorar, le pidió ayuda a dos transeúntes y les solicitó que llamaran a la policía. De inmediato se hizo presente en el lugar personal policial comisionado por Cisem, quienes luego de entrevistar a la víctima lograron la aprehensión de Camargo.

El agresor cumplirá prisión preventiva en el Penal de Chimbas debido a que este miércoles no aceptó un juicio abreviado e irá a juicio el próximo 22 de marzo.