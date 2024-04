Un robo en una distribuidora de la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, terminó este viernes con la muerte de un delincuente de 16 años: el dueño del local le disparó en medio del hecho.

Todo ocurrió cerca de las 13 en el interior de “Don Otto”, un mayorista de alimentos lácteos ubicado sobre la calle 520, entre 11 y 12, propiedad de un hombre de 46 años identificado como M.A. Una cámara de vigilancia de la zona registró parte de lo sucedido.

Así fue abatido el ladrón de menor de edad que ingresó a robar en un comercio de La Plata. pic.twitter.com/lLetZJnQ5b — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 20, 2024

En las imágenes se observan al menos dos ladrones ingresando al lugar. Poco después, se los ve salir corriendo. Uno logró escapar, mientras el otro cayó muerto en la entrada del negocio tras recibir cuatro disparos en la espalda. En el video también se ve al propietario con su arma.

El fallecido fue identificado. Se llamaba Ariel Rubén Darío González y tenía domicilio registrado en Tolosa, a menos de dos kilómetros de la distribuidora asaltada. Además, contaba con antecedentes por robos con la misma modalidad, es decir, cometidos con arma, en poblado y en banda. Al momento del hecho de hoy, estaba armado: tenía un revólver que quedó debajo de su cuerpo.

Luego del llamado al 911, personal de la Comisaría Sexta de La Plata llegó al lugar y montó un operativo cerrojo para capturar al asaltante fugitivo, pero hacia esta noche no habían podido ubicarlo.

En la puerta del local, además, quedó la moto en la que se movilizaban los delincuentes, un vehículo marca Blitz que tenía pedido de secuestro activo: había sido robada hacía unos pocos días en la zona de la Comisaría Novena de La Plata.

Por el caso se iniciaron actuaciones con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, en el marco de una causa caratulada inicialmente como homicidio en ocasión de robo.

El fiscal resolvió no detener a M.A. “Queda en libertad porque no se justifica la medida de cautela en esta instancia. Entendemos que no hay riesgos procesales. Eso no quiere decir que no exista un principio de responsabilidad. Mañana se le va a recibir declaración indagatoria en la fiscalía”, anticipó en declaraciones a la prensa.

Y agregó: “En principio hay un homicidio. La calificación específica la vamos a resolver cuando tengamos todas las pruebas y podamos precisar los detalles y las circunstancias del hecho”.

Garganta también reveló que el adolescente fallecido intentó disparar contra M.A., pero no salió el disparo: “Su arma tenía una munición percutada”.

Familiares, vecinos, clientes y colegas del comerciante se acercaron a la distribuidora para manifestar su apoyo al dueño del local. Entre ellos estaba la hermana del comerciante, quien contó que al hombre “ya lo asaltaron muchas veces”, incluso “le quisieron entrar a la casa”.

La mujer también contó que su hermano tiene habilitación para portar arma y que la distribuidora cuenta con seguridad privada. Por último, lamentó con resignación la situación que padecen a diario en la zona: “Toda la gente está cansada de que la roben, no podemos salir a la calle y no hacen nada. No se puede vivir más así”.

En las inmediaciones del comercio también se reunieron familiares del fallecido, varios de los cuales lanzaron insultos hacia la Policía.