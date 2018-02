Nahir Galarza deberá esperar el juicio oral por el asesinato de su exnovio Fernando Pastorizzo en prisión. Por cuarta vez, la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de la chica de 19 años, quién continuará cumpliendo prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú.

"Desde el primer día di todas mis claves, mi celular. Y quiero decir que si se descartó el peligro de fuga y no entiendo en que puedo llegar a interferir o en que puedo llegar a entorpecer en la investigación, y por qué no se me da la prisión domiciliaria al menos, por qué no se me da la libertad. Porque si lo llegan a rechazar a la prisión le voy a pedir que me de argumentos para poder defenderme porque yo creo que... no sé en qué puedo llegar a interferir en la investigación", aseguró la joven a la jueza Angélica Pivas.