Después de sufrir diversos ataques en silencio, una sanjuanina se animó a denunciar a su pareja. Eso, luego de ser abordada y agredida por el hombre cuando ella descansaba en su propia cama. La mujer logró escapar, pero él no quedó conforme. Al otro día le destrozó el frente de la casa a piedrazos y, para ir más allá, la llamó por teléfono y le aseguró: "Te voy a cortar, te voy a matar. No merecés vivir". Ella se animó a denunciar y ahora el hombre fue condenado: le dieron 6 meses de prisión condicional, por lo que no irá preso.

Según consta en el expediente, la víctima mantuvo una relación de un año y nueve meses con Santiago Alejandro Martín. Durante ese tiempo sufrió episodios de violencia física y verbal, pero nunca denunció.

Eso, hasta el sábado pasado, cuando siendo alrededor de las 22, mientras ella se encontraba en su domicilio casa en Caucete recibió la visita de Martín.

Pasaron una horas hasta que, alrededor a las 02:30 Martín ingresó al dormitorio de ella, la despertó para que bebiera con él y, ante su negativa de ella, se enojó, la insultó e intentó levantarla a la fuerza, para luego arrojarla violentamente y propinarle una cachetada, causándole lesiones que fueron debidamente acreditadas por la Médica legista de UFI-Cavig.

La denunciante logró escapar y pedir auxilio en la casa de una vecina. Para continuar, a las 6:30, Martín regresó al domicilio y comenzó a gritar desde la puerta, golpeándola y arrojando piedras que rompieron varios vidrios.

Horas más tarde, decidió agredir a la mujer por teléfono. La llamó y la amenazó: "... ya vas a ver lo que te va a pasar, tratá de no encontrarme en la calle, te voy a estar persiguiendo, no salgas de tu casa, cuando andes en la calle tené cuidado en todo momento. Te voy a romper las otras tres ventanas y la cabeza también. Te voy a esperar en todos lados, te voy a cortar, te voy a matar. No merecés vivir", le aseguró.

La agresión continuó pasadas las 10 de ese día, cuando nuevamente el hombre llegó a la casa y causó nuevos destrozos. Fue entonces que la víctima llamó a la Comisaría 9na y Martín fue detenido.

Ahora, bajo el sistema de flagrancia, Martín fue encontrado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y daño. Fue condenado a 6 meses de prisión condicional y dos años de reglas de conducta (arts 26 y 27 bis del C.P.).