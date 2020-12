Al menos 5 delincuentes asaltaron a una pareja de ancianos en su casa de Santa Lucía. Estuvieron más de dos horas, los ataron y, mientras elegían qué llevarse, se dieron el lujo de comer y beber fernet y Gancia. Cuando huían, atacaron a dos jóvenes que estaban en la vereda de una casa vecina y les robaron sus billeteras y un celular, dijeron fuentes policiales.

Todo comenzó a eso de las 23.20 del pasado jueves. La vivienda está ubicada en Avenida Libertador cerca de Adán Quiroga. "Estaba en la cocina cuando me doy vuelta y veo a uno que entra por la puerta del fondo. Creía que era mi nieto, pero me dijo "callate la boca" y me puso un repasador", contó la mujer, de 72 años (pidió no ser identificada).

El ladrón estaba con otro, tenían barbijos y estaban armados, uno con un arma corta y el otro con una escopeta. La anciana fue golpeada y llevada hasta el dormitorio donde estaba su esposo, que nada podía hacer por sus 80 años. Allí los ataron de pies y manos con el cable de un cargador y con una corbata, y a ella además la amordazaron con una remera. "Uno me dijo que si no le daba plata o cosas de oro le iba a volar los sesos a mi marido. Yo no podía creer cuando vi que entraron tres más", dijo la víctima.

Los 5 sujetos revisaron todos los rincones y robaron $20.000 de la jubilación de la mujer, dos TV, herramientas como un taladro y una amoladora, una pava eléctrica, una plancha, una cadenita de plata, mercadería, carne, un anillo de oro, tres celulares, relojes y hasta eligieron las zapatillas que más les gustaban y descartaron otras. En medio de todo eso y mientras los ancianos permanecían atados, comían, bebían y hasta parecían burlarse del matrimonio, pues uno jugaba a cortarle un dedo al hombre con un cuchillo.

"Yo imploraba a la Virgen y a San José que se fueran, les decía "hagan de cuenta que esto se lo están haciendo a su madre". La verdad ya no daba más, quería que se fueran", expresó la anciana.