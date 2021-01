Ocho personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de haber privado de la libertad a un hombre al que ataron y golpearon en el partido bonaerense de Luján, tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de las hijas de su concubina, en Escobar, informaron hoy fuentes judiciales.



Los investigadores aseguraron que los detenidos son la madre y familiares de las niñas, quienes mañana serán indagados ante la fiscal de Luján, María Laura Cordiviola.



Fuentes judiciales informaron a Télam el lunes último, las hijas de una mujer que vive en Escobar le relataron que su novio las había "tocado", por lo que ella y algunos allegados intentaron lincharlo.



Sin embargo, el hombre logró escapar a la casa de su hermana, en la localidad de Open Door, partido de Luján.



Ante esa situación, la madre hizo ayer la denuncia ante el fiscal Christian Fabio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 especializada en Violencia Familiar del Departamento Judicial Zárate-Campana.



No obstante, familiares y allegados de las niñas fueron esta madrugada a la vivienda en la que estaba su concubino para hacer "justicia por mano propia", dijeron las fuentes.



Allí, los agresores ingresaron por la fuerza y, tras atarlo y golpearlo, lo subieron a un camión para llevárselo privado de la libertad hacia Escobar.



Los voceros añadieron que un llamado al número de emergencias 911 alertó a efectivos de la comisaría 3ra. y el vehículo fue interceptado en calles Alvear y Chubut.



El personal policial aprehendió a ocho personas, entre ellas a la madre de las niñas, quienes quedaron detenidas por el delito de "privación ilegal de la libertad" y mañana serán indagadas por la fiscal Cordiviola.



"Esta mañana teníamos que hacer la revisación médica y pericias a las nenas involucradas pero la madre está detenida y no se pudieron hacer", explicó a Télam una fuente encargada de la pesquisa.



El vocero aseguró que por el momento el hombre no fue detenido y que está siendo investigado por "abuso sexual simple".



"La causa está en trámite y hay que hacer las pericias correspondientes que hoy fracasaron al estar presa la mujer", concluyó.