Una denuncia policial sobre un ataque en una farmacia del centro sanjuanino, con el agregado de una filmación que grafica el violento momento, se hizo viral en las últimas horas. En rigor, se pone en foco la reacción del cliente en perjuicio del farmacéutico clavándole un cúter en la mano.

DIARIO DE CUYO habló con la mamá de Franco (26), el atacante. Estela Cortéz contó que no justifica el accionar de su hijo, pero explicó el por qué de la reacción del joven.

"Mi hijo es sordo y se enoja cuando no lo entienden", empezó diciendo la mujer, que en momentos que ocurrió el hecho (este martes cerca de las 20 en la Farmacia Curie) se encontraba trabajando. "Lo mandé a comprar un medicamento y como no lo entendieron le dijeron que no lo tenían", apuntó Estela.

Y siguió, "me mandó un mensaje contándome, yo hablo con Pamela (de la obra social MediSalud) que me explica que sí está el medicamento en esa farmacia y que vuelva".

Franco fue otra vez y volvió a encontrarse -según la mujer- con que no lo entendían y ahí fue cuando se enfadó: "No hicieron nada por entenderlo, él llevaba la receta y un papel que decía que era sordo. No se ve en el video, pero él gritó y lo corrieron. Cuando el me cuenta lo que pasó, mando a un amigo con la receta y efectivamente el medicamento estaba, evidentemente no hicieron anda por entender a un chico discapacitado".

Mirá el video