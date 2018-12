El Fiat 147 casi no tenía marcas del impacto contra el jubilado y su bicicleta.

Tenía 70 años y estaba jubilado pero no se quedaba quieto. Esa energía lo sacaba a andar en bicicleta, a juntarse con los amigos, a darle una mano con la boletería o lo que necesitaban en los clubes albardoneros. Justamente esa actitud lo había hecho conocido en una importante porción de la vida deportiva albardonera a Orlando Pérez. El último lunes salió a ejecutar parte de esa rutina que lo mantenía con ganas de vivir, y la cumplió en parte porque alcanzó a juntarse con sus amigos pero ya no pudo volver a su casa en el barrio Néstor Kirchner en la zona de Campo Afuera. Cerca de las 19, cuando pedaleaba hacia el Oeste por avenida Sarmiento, cerca del hospital departamental, un joven en un Fiat 147 que viajaba en el mismo sentido, lo tocó desde atrás y sentenció sus días. La violenta caída le dejó tan graves lesiones al jubilado, que a pesar de conseguir el auxilio inmediato de la ambulancia departamental nada se pudo hacer para volver todo atrás. Llegó muerto al centro de salud, informaron ayer fuentes policiales.

Orlando Pérez no pudo sobrevivir a la violenta caída.

"Había salido como todos los días a ver a sus amigos y a pasear por Albardón como hacía siempre, pero a eso de las 19,15 llegaron unos policías para avisarme que había muerto. Fue un golpe que no esperaba", dijo ayer Esmérito Reyes, un hermano de la víctima.



"Le gustaba trabajar mucho y salir, no podía estar en su casa", dijo su hermano, compungido.



El caso es investigado en la seccional 18va. como un presunto homicidio culposo (una muerte no intencional) que tiene al conductor del Fiat 147, identificado sólo como Lucero (25) como principal y único sospechoso.



Y ahora será un juez en lo Correccional quien decidirá el futuro procesal de este joven. Luego de evaluar pericias, testimonios y otras pruebas, decidirá si Lucero queda o no preso.