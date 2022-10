Un trabajador denunció que el pasado miércoles le sustrajeron la moto que había adquirido el 21 de este mes, y explota de bronca porque asegura que en el robo intervino un "trapito" del centro al que le dijo que no se la cuidara.

La moto, que le duró menos de una semana, es una Zanella ZB 110 cc por la que se endeudó en 18 cuotas de $44.000. "La saqué cero kilómetro y todavía ni la primera cuota pago", lamentó Leonardo González. El hombre tiene 31 años y es empleado de un maxikiosco. "Vivo el día a día y la moto era mi movilidad. Tengo bronca porque me dijeron que ese trapito siempre hace lo mismo y nadie hace nada", se quejó. Según su relato, en la tarde del pasado miércoles estacionó la Zanella en la zona para motos de Avenida Rioja y Rivadavia, en Capital. "El trapito me preguntó si me la cuidaba y yo de apurado le dije que no, pero de buena manera. Ahí me murmuró algo a la pasada pero no le presté atención y seguí con mis cosas". Al cabo de unos 40 minutos, González regresó y se encontró con que la moto no estaba, y el cuidador tampoco.

En ese momento llamó al 911 y, según su versión, llegaron al lugar policías motorizados que le revelaron que conocían al "trapito" por su fama de ladrón. "Yo me pregunto por qué sigue suelto, haciendo este tipo de daño a la gente que nos cuesta conseguir las cosas. Si se sabe que hace daño cuando le dicen que no cuide los vehículos... ¿por qué nadie hace nada para que esté encerrado? Y justamente en pleno centro donde hay tanta seguridad y cámaras", criticó la víctima. Y cerró: "Es un sacrificio muy grande el que uno hace hoy en día para tener sus cosas y que vengan estas lacras y te las arrebaten como si nada es indignante".