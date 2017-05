Pedro Oris aún no es interrogado por el presunto abuso sexual a Camila, porque pidió que el juez y el fiscal que lo investigan por ese delito se aparten.

El changarín Pedro Oris aún no es interrogado por un juez para que dé su versión o se niegue a hacerlo, por el presunto abuso sexual denunciado en abril del año pasado contra Camila, la pequeña hija de su expareja (la docente Alejandra Ríos) que casi murió a causa de una fuerte patada en la cabeza el 24 de octubre de 2013. Todavía no es indagado porque a través de su defensor, Leonardo Arancibia, le pidió al juez Alberto Benito Ortiz y al fiscal Fabrizio Médici que no intervengan en este caso que se conoció en la investigación por aquel brutal golpe contra la nena, por entonces de 8 años, en el que ambos ya opinaron.



Justamente por ese golpe que dejó hemipléjica a la nena y otros delitos, Oris y Ríos habían sido condenados por la mayoría del tribunal de la Sala I de la Cámara Penal: Oris a 9 años y la madre de Camila a 6. Pero el mes pasado la Corte de Justicia elevó esos castigos por los agravantes del caso y dejó la pena de Oris en 17 años y en 10 la de la docente.



Ortiz y Médici intervienen en la causa por el presunto abuso, porque estaban de turno cuando se denunció, en abril de 2016, en pleno juicio a Oris y Ríos por la terrible lesión que dejó hemipléjica a la niña.



Según las fuentes, Arancibia planteó que la intervención de Ortiz y Médici no le da garantías de imparcialidad a su cliente. Sobre todo, en un hecho que no era nuevo para ambos -dijo- pues ya había sido mencionado al menos por una psicóloga que trató a la niña. Durante el juicio, otra psicóloga y una testigo también hablaron de los supuestos abusos contra Camila.



Al analizar el planteo, el juez Ortiz decidió rechazarlo porque entendió que era una situación en la que ni él ni el fiscal habían emitido opinión. Y por lo tanto no veían vulnerado el derecho de defensa de Oris, indicaron las fuentes.



La decisión sin embargo fue apelada por el defensor. Y ahora serán los jueces de la Sala II de la Cámara Penal (José Atenágoras Vega, Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera) los que decidan si Ortiz o Médici deben o no seguir en el caso.

Le nena quedó hemipléjica

Camila tenía 8 años cuando recibió una brutal patada en la cabeza que la dejó al borde de la muerte, el 24 de octubre de 2013. Su mamá Alejandra Rios y su entonces padrastro, Pedro Oris, buscaron atención médica un día después. La niña se recuperó de milagro (atribuido al ahora santo ‘Cura Brochero’) pero quedó con una grave incapacidad: entre 90% y 95% en su mano izquierda y el 70% en la pierna del mismo lado.



La nena tenía además otras 42 lesiones por malos tratos. Ambos finalmente fueron castigados por ‘lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, lesiones gravísimas agravadas por violencia de género’, en caso de Oris, coautor con Ríos en ‘abandono de persona agravado por el vínculo’, penada por las lesiones leves.