Víctima. Walter Castro, el herido. Volvió a nacer.

Desconocidos dispararon contra un auto en movimiento y milagrosamente no se cobraron una víctima fatal, pues uno de los balazos alcanzó a rozar la nariz de un joven de 25 años, identificado como Walter Emanuel Castro, uno de los dos ocupantes del vehículo.



El hecho ocurrió cerca de las 22 del último domingo, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Boulevard Sarmiento, en Rawson. Según el relato de la novia, Castro a esa hora se trasladaba en el auto de su primo, a quien acompañaba a comprar cigarrillos y algo para comer, cuando de un momento a otro fueron atacados. "No saben quién ha sido ni de dónde tiraron, ellos iban pasando y los balearon", afirmó la mujer. La hipótesis es que la bala primero rompió la ventanilla delantera del costado izquierdo, pasó por delante del cuerpo del primo de Castro y después rozó la nariz de él. Si bien no le dio de lleno (el tabique quedó intacto), sí alcanzó a lastimarlo, explicó la pareja del joven. Castro fue trasladado al centro de salud René Favaloro (La Rotonda), donde lo curaron y luego lo derivaron al Hospital Rawson para que se hiciera estudios. "Realmente ha tenido un Dios aparte, es inexplicable que sólo lo lastimó. Perdió mucha sangre y tenía la nariz hinchada, pero pudo ser mucho peor, la verdad es que ha tenido muchísima suerte", dijo la mujer, quien admitió que Castro solía no llevarse bien con gente de esa zona. En la Policía no descartaban un ajuste de cuentas.