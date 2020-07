La hija del conocido cantante de cumbia santafecino Coty Hernández, Bárbara de 19 años, fue baleada por dos mujeres que huyeron en motocicleta este domingo a la tarde, en la ciudad de Santa Fe.

El episodio se registró en un club de truque en barrio Nueva Pompeya, donde la víctima tiene un local de ropa.

La muchacha,recibió dos balazos: uno impactó en su brazo derecho y el restante en su pierna derecha.

Luego del ataque, la víctima sostuvo que no conoce a las atacantes, aunque confesó que puede identificarlas.

“Me estaba por ir a mi casa, cuando escuché el ruido de una moto y que una chica decía: ‘Esa es, esa es’. Me pongo de costado y la mina me tira. Me da un balazo en el brazo y otro en una pierna. Corrí y me tiré a una zanja”, señaló a Cadena 3.

“Nunca las había visto. Eran dos mujeres que anteriormente habían estado paradas viendo ropa. Una de ellas tiene la cara tatuada”, recordó.

Fuente: Cadena 3