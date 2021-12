Un ataque a tiros contra una casa del Lote Hogar 36 de Santa Lucía terminó con tres hermanos de apellido Leguiza heridos de bala: Gerardo (21) y un menor de 17 recibieron disparos en las piernas, mientras que Enzo Fernando (31) fue el que peor la sacó pues fue baleado en el abdomen y estaba internado en el Hospital Rawson, dijeron fuentes policiales. Todo ocurrió en la noche del último jueves. El que disparó (al menos 7 veces) fue un sujeto que iba como acompañante en una moto. Un testigo dijo ayer a la versión digital de este diario que los atacantes viven muy cerca, en el Barrio Tierra del Fuego, y que se trató de un ajuste de cuentas. "Esta semana uno de los hermanos (Leguiza) fue al barrio (Tierra del Fuego) a comprar droga. Se pelearon porque no querían que él, que es del Lote (36), estuviera en el barrio. No le quisieron vender y lo apuñalaron", explicó. Según su versión, los Leguiza luego fueron a apedrear la casa de los otros, que en la noche del miércoles repelieron el ataque tirando dos tiros en la casa de los hermanos. No conformes, a la noche siguiente volvieron y todo fue peor.