Delincuentes balearon un portón del Penal de Chimbas y dejaron una nota que confirma que se trató de un ataque mafioso, al parecer, por una requisa que llevaron a cabo los penitenciarios en uno de los pabellones donde se alojan reos que tienen causas vinculadas al comercio ilegal de drogas, dijeron fuentes policiales y oficiales.

"A las mafias las combatimos dentro y fuera del Penal. Vamos a detener a los responsables del ataque mafioso", prometió ayer el secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga.

El hecho ocurrió entre los últimos minutos del viernes y los primeros del sábado. El portón baleado es, desde Benavídez hacia el Norte, el segundo que está ubicado sobre calle Martín Fierro, frente a la Villa Obrera.

Según fuentes oficiales, detrás de ese portón hay unas oficinas que no tienen comunicación directa con la zona donde están alojados los internos. Los empleados que trabajan en ese lugar asisten en horario de administración pública, por lo que a esa hora no se encontraba ninguno. El único que permanecía en el espacio era un efectivo que estaba adentro cuidando y que cuando escuchó los disparos pidió refuerzos.

Adriel Fernández, director del Servicio Penitenciario Provincial, afirmó a este diario que los atacantes fueron dos sujetos que se acercaron en moto, hicieron tres disparos al portón y dejaron una nota en el suelo con la frase "Para la requisa la mafia". Luego huyeron.

La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad, pero las imágenes no son muy claras debido a la escasa iluminación en ese sector. "Se radicó la denuncia en la comisaría 30 y se han puesto a disposición las imágenes para poder rastrear a los dos sujetos y poder determinar cuál ha sido el motivo que han tenido para hacerlo", señaló Fernández y aclaró que no hubo heridos y que nadie corrió peligro de vida, teniendo en cuenta que ese portón no cuenta con una custodia externa.

Fuentes vinculadas al caso comentaron que el ataque puede estar ligado a una requisa que hubo entresemana en el Pabellón 5, donde se alojan presos con causas por drogas. "Lo vamos a poder determinar cuando encontramos a los autores. Pero la verdad es que la División Requisa trabaja todos los días, en los ingresos al Servicio para examinar a las visitas y revisando los 26 pabellones, haciendo controles aleatorios diarios y semanales. (Al ataque) no podemos vincularlo directamente con un operativo que hayamos tenido porque en la semana tuvimos muchísimos y en todos siempre encontrás algo", explicó el director.

Hasta el cierre de esta edición no había detenidos.