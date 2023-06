Un niño de 6 años sufrió una herida de bala en una de sus piernas luego de que dos hombres a bordo de una moto efectuaron sendos disparos en las inmediaciones de la Escuela N° 1.319 José Ortolani, en Rosario.

El episodio ocurrió cerca de las 17:30 del martes en el horario de salida del turno tarde, en el establecimiento educativo situado en Génova y Cullen, el nene fue trasladado con una herida de arma de fuego en un tobillo al hospital de Niños Zona Norte y se encontraba fuera de peligro.

Los primeros reportes policiales indicaban que el ataque se reportó en Génova al 6300 –a menos de una cuadra de la escuela– y habría estado dirigido al padre del menor herido en momentos en que estaba retirando al pequeño del establecimiento escolar.

Sin embargo, el hombre dijo que fue "al voleo" y no apuntaron a él. "Estoy desconcertado, no se qué pudo haber pasado", dijo Diego en declaraciones televisivas, a la vez que señaló: "Dejen de meterse con las criaturas. No se metan con los chicos que no tienen nada que ver".

En tanto, agentes policiales realizaron un persecución por varias cuadras y lograron detener en las inmediaciones de Valle Hermoso al 1.800, en barrio La Cerámica, a un hombre que habría actuado en la balacera.

Como consecuencia del hecho, Amsafe Rosario lanzó un paro de maestros para este miércoles que, según informaron sus autoridades, se cumplirá en el horario de 10 a 15, mientras que llamaron a una movilización hacia el Ministerio de Trabajo.

"La situación no para de agravarse. La balacera que hirió a un niño de primer grado de la escuela 1.319 es un salto en una realidad que ya no se soporta", comienza el comunicado de Amsafe Rosario.

El mismo indicó luego: "Convocamos con la urgencia del caso a toda la docencia de Rosario a realizar un paro entre las 10 y las 15 horas. Nos convocamos a la sede del Ministerio de Educación para que las autoridades nos den las respuestas que la situación reclama".

Por último, exigen a Amsafe Provincial "la convocatoria a un paro en toda la provincia en defensa de las escuelas, de toda la comunidad educativa, de la escuela pública y de la vida".