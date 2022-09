La familia de Eduardo Brizuela (32), asesinado el domingo en el Barrio Campo de Batalla de Pocito, está con mucha bronca e impotencia por el ataque que terminó con sus días.

"No mininicen los hechos, NO crean por favor la versión de q le robaron y luego lo mataron xq no fue así, a Eduardo lo fueron a buscar donde estaba y lo atacaron, le provocaron heridas con arma blanca q minutos después terminaron con su vida (sic)", escribió en las redes Kissy Brizuela, hermana de la víctima, haciendo referencia a que no lo mataron con la intención de robarle, sino que se trató de un crimen premeditado.

"Despues de haberlo herido le robaron la cartera con plata y documentación y la tiraron en un descapado. Esto en el código penal hace la diferencia (sic)", agregó. Y completó: "A mi hermano lo asesinaron, lo dejaron tirado como un animal, dejaron una nena sin Padre, toda una familia destrozada, queremos Justicia, queremos la pena máxima para los asesinos. JUSTICIA PARA EDUARDO BRIZUELA (sic)".

Por el homicidio hay 3 detenidos. Los hermanos Cristian “Moretón” Aballay (27) y Víctor “Chato” Aballay (26) están sospechados de haber sido los autores. Mientras que a Luciano Valle lo acusan de encubrimiento pues supuestamente ayudó a escapar a Víctor Aballay, que fue apresado cuando intentaba huir en un colectivo de la línea 261 de la Red Tulum (llevaba una bolsa con ropa).

Según la acusación, durante la madrugada del domingo los hermanos Aballay y el asesinado Brizuela, que tenían problemas de vieja data, estuvieron compartiendo un cumpleaños de 15 de la hija de un vecino del barrio. A eso de las 6.20 fue el ataque, una vez que la víctima salió rumbo a un kiosco. La versión de los investigadores indica que los Aballay lo siguieron y que en un momento se le fueron encima, le dieron trompadas y lo apuñalaron.

Eduardo Brizuela era oriundo de Valle Fértil y padre de una nena de 3 años

Brizuela recibió cinco puntazos (dos en la zona de la espalda, tres en rostro y pecho) y murió antes de ingresar al Hospital Federico Cantoni. Mientras que los agresores huyeron en distintas direcciones: Víctor cayó en el colectivo en el que se trasladaba con una bolsa con ropa, mientras que su hermano fue detenido en el Barrio Ceramista de Rawson.

Además de Kissy, otra hermana de la víctima que se expresó en Facebook fue una llamada Evelin. "Queremos agradecer infinitamente a familiares, amigos, vecinos, conocidos por acompañarnos en tan difícil momento como fue el fallecimiento de mí hermano EDUARDO BRIZUELA no hay palabras q calmen nuestro dolor gracias a los amigos d el x no dejarnos solos y por acompañarnos en nuestro dolor, lo recordaremos siempre y lo llevaremos siempre en nuestro corazón solo pido justicia para q mí hermano descanse en paz (sic)", escribió.

ANTE LA JUSTICIA

En la mañana de este martes comenzó la audiencia en la que estaba previsto formalizar la acusación contra los tres sospechosos. Sin embargo, pasó a un cuarto intermedio para que se elabore un informe con el que se pretende conocer si uno de los acusados, Cristian Aballay, padece retraso mental, como dijo su abogado.

La audiencia se reanudará en la tarde de hoy.