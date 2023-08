"Deben cuidarnos, no están para patotear niños", dijo con bronca Mauro Blanes (42), el hombre que acusó ante la Justicia que su hija de 12 años fue golpeada por la Policía durante un procedimiento en su barrio, el Victorino Ortega de Rawson, denuncia por la que hay una investigación en marcha de la UFI Delitos Especiales, cuyo primer objetivo es identificar al efectivo que supuestamente agredió a la menor. Si bien la hipótesis de los pesquisas indica que la sospechosa es una policía, al parecer fue un hombre quien la golpeó y tiró al piso, provocándole lesiones en el rostro y la espalda. Eso reveló Blanes y su versión fue apoyada por su pareja, Belén Masman (32), también con impotencia por la presunta brutalidad policial: "Fue un abuso de poder... mis hijos no quieren salir, ven a la Policía y corren para adentro".

El hecho ocurrió cerca de las 0,30 del pasado 25 de junio. Según Blanes, se dedica a reparar y vender bicicletas y esa noche estaba trabajando en su casa cuando escuchó que afuera algo pasaba con la Policía y unos vecinos. "Una sobrina estaba jugando cerca del quilombo y por eso le pregunto a un policía si la podía sacar porque estaban largando tiros. Me responde que sí y en eso llega otro policía en moto que dice 'este es el que queremos' y me agarra del cuello", contó. Agregó que en ese momento otro efectivo le dio una trompada "que me rompió los anteojos" y que comenzó a forcejear hasta que logró zafarse e ingresar a su casa corriendo, todo eso en medio de una lluvia de piedras que arrojaban los vecinos a los más de diez uniformados que habían llegado al lugar.

"Mi mujer estaba adentro con mis hijos. Los policías patearon la puerta, agarraron a ella de los pelos y la sacaron", dijo el hombre. La pareja tiene cinco hijos. "Una de las nenas le largó un vaso a la Policía y a otra le quitaron el teléfono con el que estaba filmando. Después me lo devolvieron pero sin el video", siguió. Cuando Masman era sacada, la niña de 12 años "lloraba y decía que no le pegaran a la madre". La mujer recordó que su hija "se había colgado de mi pierna". Fue en ese momento cuando un policía, para separarla, "le pegó y ella cayó al piso".

Los policías que están en la mira son de la subcomisaría Ansilta y de la casilla del Barrio San Expedito

Finalmente Masman fue apresada. Pasó 6 días detenida en la subcomisaría Ansilta por una causa por daño agravado, pues en teoría arrojó piedras a un móvil. "Esa semana me fui a mi suegra porque no podía salir de acá, la motorizada se me paraba en la esquina, era un hostigamiento constante. Ahora vendo la casa, me quiero ir de acá", señaló Blanes. Y cerró: "A mi mujer la han metido 6 días presa porque supuestamente tiró piedras a un patrullero. Y a él, que ha violado mi domicilio y le ha pegado a mi hija, ¿no le hacen nada? No es justo".

A pedido del ayudante fiscal Leonardo Arancibia (UFI Delitos Especiales), el jueves pasado la jueza de Garantías Celia Maldonado autorizó que la niña sea entrevistada en Cámara Gesell.