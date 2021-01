A un Dodge 1500 Rural directamente lo destruyó. Una Renault Kangoo terminó con la parte trasera dañada.

Volteó una pared y arruinó una heladera, un televisor, un horno eléctrico, un lavarropas y el bajo mesada. Todo ese desastre causó un camión que volcó y se incrustó en una casa, ubicada en el Loteo Medalla Milagrosa, sobre Boulevard Sarmiento, al Este de San Miguel, en Rawson. Y la familia está con mucha bronca porque quiere que alguien se haga cargo de todo lo que perdieron.

"No hemos podido pegar un ojo en toda la noche. Nos ofrecieron ir a otro lado pero esa no es la solución. Que nos hagan la pared de nuevo, es un daño muy grande de algo que nos ha costado muchísimo levantar", dijo ayer con lágrimas en los ojos María de los Ángeles Vidable (44), mientras mostraba lo finita que es la madera que provisoriamente le mandaron a colocar desde la Municipalidad de Rawson, pues el camión formaba parte del grupo que realiza el servicio de recolección de residuos. "Con una patada la volteás. Y que no llueva ni llegue viento porque chau", apuntó Pablo Santaella (34), pareja de la mujer.

El único consuelo que tenían es que de milagro no hubo que lamentar víctimas fatales. Es que, cuando ocurrió el siniestro, cerca de las 11 del sábado, Vidable y una hija de 7 años se encontraban en un dormitorio y quedaron atrapadas. "Siento el estruendo, me levanto y veo mucho humo y siento olor a gas. Los dos tubos de gas del Dodge habían saltado y se abrieron, y también perdía la garrafa de la cocina. El camión perdía combustible y yo no sabía qué hacer, era desesperante", relató Vidable. Santaella, con mucho coraje, ingresó, sacó a ambas y las puso a salvo.

David Guerra (41), chofer del camión, ayer continuaba internado en el Hospital Rawson. Al parecer, perdió el control cuando circulaba por la Boulevard Sarmiento rumbo al Oeste, porque se le atravesó un perro.