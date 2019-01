Una chica de 15 años denunció haber sufrido un ataque sexual por parte de siete hombres en la madrugada del 1 de enero, cuando volvía a su casa en Villa Elisa, La Plata. Esta tarde, la policía detuvo a tres hombres mayores de edad, quienes fueron trasladados a la DDI de La Plata.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de Facundo Bidigarain, Alexis Díaz García y Renzo Altamirano. El procedimiento fue llevado a cabo por los agentes de la DDI La Plata, al mando de Néstor Muñoz, quienes trasladaron a los sospechosos a la comisaría 12 para iniciar las actuaciones.

La policía contactó al titular de la Unidad Fiscal de Investigación N°5, quien dispuso que también se lleve a la víctima (interviene el Gabinete de Abuso Sexual) para efectuar una rueda de reconocimiento y ver si alguno de estos hombres fue partícipe del hecho.

La víctima relató que se despidió de una amiga después de los festejos por Año Nuevo y, cuando regresaba a su casa cerca de las tres de la mañana, fue sorprendida por un grupo de siete hombres en las calles 419 y 15, del barrio La Fortaleza. La adolescente contó que sus agresores estaban encapuchados y se comunicaban por "lenguaje de señas".

Los hombres la habrían llevado por la fuerza a un descampado, donde la golpearon y, mientras tres la sujetaban, los otros la atacaron y uno la violó. Ella los habría atacado con un palo y escapó corriendo.

La joven habría enviado un mensaje por WhatsApp a sus amigos, de acuerdo con el portal local 0221, en el que describió: "Estaban la mayoría de campera negra encapuchados y solo se le veían los ojos pero por lo que parecía no eran todos adultos había uno que otro más como adolescente, dos vestían un short azul con rayas y los otros andaban con pantalones deportivos".

Ernesto, abuelo de la víctima, fue quien radicó la denuncia en la comisaría N° 12 de La Plata y, tras un primer análisis de los médicos policiales, se comprobó que la joven había sido agredida sexualmente y que tenía lesiones en el cuello compatibles con una sujeción violenta.

"Ocurrió cerca de las 3 de la mañana, la encontró un grupo de chicos en un auto, llorando en la calle, y la trajeron hasta acá. Contó que la agarraron esos tipos. Iba para la casa de la que había salido y la abordaron. Ella pasó año nuevo en la casa de una amiga, iba a acompañar a la hermana y regresaba", relató el abuelo de la menor.

Y agregó: "Son muchas cuadras y es peligroso para andar de noche. Estaban con la cara cubierta y no hablaban. Se manejaban con señas. Ella dijo que la violó uno solo y el resto la tenían de los brazos. La doctora me dijo que estaba todo bien, le hicieron un hisopado y estaba bien. No tiene lesiones".

La causa quedó ahora en manos del fiscal Juan Ignacio Mennucci, de la UFI N° 5 de La Plata, que dispuso la intervención del Gabinete de Abuso Sexual de la DDI platense. Se investiga la presencia de cámaras de seguridad en la zona para saber si hay registros del hecho y si se puede identificar a los atacantes.

El caso se conoce tras la denuncia de una joven de 14 años, que contó que fue atacada y violada por cinco jóvenes de entre 21 y 23 años en un camping de Miramar durante la noche del 31 de diciembre.