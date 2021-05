El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando un helicóptero de tipo experimental o monovolumen cayó en el paraje Paj Rodeo, departamento Sarmiento, cerca de la localidad de Garza.



Tras pedir auxilio en una casa, el hombre que piloteaba la nave fue trasladado hasta la ruta donde, dijo, lo esperaba su esposa.



"Al parecer el hombre salió de la aeronave, llegó a una casa de una familia de la zona a quienes le pidió si lo podían acercar hasta la Ruta 34, ya que su esposa lo acompañaba en camioneta, a la cual habría ascendido y siguieron viaje", aseguró a Télam el fiscal que investiga la causa, Martín Silva.



La justicia santiagueña intenta ahora dar con el paradero del piloto que manejaba el helicóptero y por eso el fiscal pidió a Seguridad Aeroportuaria que informe cómo figura la nave y quién es el dueño ya que cuentan con el dominio.



De acuerdo al testimonio que la familia del hombre le dio al fiscal, el piloto habría comprado el helicóptero en Santa Fe o Córdoba y se dirigía a Tucumán cuando tuvo desperfectos técnicos y por esa razón su mujer lo acompañaba por tierra.



Siempre según la versión de la familia, el hombre no tuvo lesiones graves.



"Una de las principales hipótesis es que tuvo un desperfecto mecánico, por lo que cayó y tuvo algunas roturas en las hélices y partes blandas de esta aeronave ultraliaviana que sólo tiene espacio para dos asientos (el piloto y un acompañante)", agregó el fiscal



Si bien no se descarta ninguna hipótesis, Silva precisó que se dio intervención al Juzgado Federal, mientras continuarán realizando pericias en el lugar del accidente donde aún está la aeronave.



Hasta ahora dentro del helicóptero solo se encontraron "papeles de vuelo, un cuaderno, entre otras cosas", dijo Silva, quien detalló que "a visión simple no transportaba nada".

Fuente: Télam